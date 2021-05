Amici 2021, gli ascolti crollano: è crisi per il programma? (Di domenica 2 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 2021, ascolti in crisi? I dati del serale calano improvvisamente: i dati dell’ultima puntata stupiscono, ecco perché. Amici 2021 in crisi? Gli ascolti del serale mostrano un calo significativo degli spettatori: che cos’è successo? Il talent quest’anno è arrivato a toccare dei picchi altissimi di share il sabato sera e una grande attenzione mediatica Leggi su youmovies (Di domenica 2 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in? I dati del serale calano improvvisamente: i dati dell’ultima puntata stupiscono, ecco perché.in? Glidel serale mostrano un calo significativo degli spettatori: che cos’è successo? Il talent quest’anno è arrivato a toccare dei picchi altissimi di share il sabato sera e una grande attenzione mediatica

