Romagnoli | “Vittoria fondamentale | abbiamo fatto una grande partita”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata contro il Benevento ma, soprattutto, è tornato ad assaporare i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Un ritorno al successo coinciso con il ritorno in campo di Alessio. “Laera, sapevamo di non averbene a Roma con la Lazio. Stasera, invece,una, ne mancano quattro e dovremo fare il massimo“, ha commentato a Dazn il difensore rossonero, “io vorrei sempre giocare, le scelte però le fa il mister. Sono a disposizione e sono pronto a dare tutto me stesso, conta raggiungere l’obiettivo di squadra non chi gioca. Vogliamo andare in Champions“. Obiettivo che passerà inevitabilmente dallo scontro ...