junews24com : Bonatti: «Lucidi fino alla fine. Avevo pronosticato il gol a Cerri» - - sportli26181512 : Primavera, la Roma si fa riprendere dalla Juve al 95': è 2-2: La squadra di De Rossi, avanti due volte, riacciuffat… - NaiveLeftist : RT @FrancescoRapone: Beh, si potrebbe iniziare con sponsorizzazioni fittizie per spendere 200mln sul mercato, plusvalenze gonfiate con i pr… - chicco288 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - JUVENTUS-ROMA 2-2, Riccio regala il pareggio in extremis alla Primavera di Bonatti - CiaCecy : RT @FcInterNewsit: Primavera 1 - Roma beffata al 94', Samp battuta a Ferrara: l'Inter di Madonna è prima da sola -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Roma

TORINO - Termina con un 2 - 2 all'ultimo respiro il big match della 21ª giornata del campionato1 tra Juve e. Ennesimo pareggio per la squadra di Alberto De Rossi che si attesta a 38 punti, a +2 in classifica sui bianconeri di ...DIRETTA JUVENTUS(RISULTATO 1 - 2): CERRI LA RIAPRE Superato il sessantacinquesimo minuto della diretta di Juventuse risultato live fermo sull'uno a due. Al dodicesimo del secondo tempo ...Ai giallorossi di De Rossi non bastano i centri di Gyan e Podgoreanu per il momentaneo 0-2 per ritornare al successo ...TORINO - Termina con un 2-2 all'ultimo respiro il big match della 21ª giornata del campionato Primavera 1 tra Juve e Roma. Ennesimo pareggio per la squadra di Alberto De Rossi che si attesta a 38 punt ...