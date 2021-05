“Non c'è il minimo dubbio”. Maglie, ecco a cosa si è ‘dedicata' la sinistra: pure il primo maggio, una vergogna senza fine (Di sabato 1 maggio 2021) Maria Giovanna Maglie è stata ospite della puntata del primo maggio di Stasera Italia, che come ogni sabato è stata condotta da Veronica Gentile su Rete4. “È vero che la sinistra di occupa dei lavoratori garantiti e la destra delle partite Iva? Funziona davvero così?”, è stata la provocazione lanciata dalla conduttrice di Stasera Italia. “Capisco la provocazione - ha replicato la Maglie - ma purtroppo in questo Paese siamo arrivati a un livello in cui le provocazioni ormai corrispondono alla realtà”. Per la giornalista e opinionista televisiva non vi è alcun dubbio che la pandemia di coronavirus abbia acuito le differente tra i lavoratori: “In questo anno è aumentata l'attenzione dei partiti di sinistra nei confronti dei dipendenti pubblici, in più dall'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Maria Giovannaè stata ospite della puntata deldi Stasera Italia, che come ogni sabato è stata condotta da Veronica Gentile su Rete4. “È vero che ladi occupa dei lavoratori garantiti e la destra delle partite Iva? Funziona davvero così?”, è stata la provocazione lanciata dalla conduttrice di Stasera Italia. “Capisco la provocazione - ha replicato la- ma purtroppo in questo Paese siamo arrivati a un livello in cui le provocazioni ormai corrispondono alla realtà”. Per la giornalista e opinionista televisiva non vi è alcunche la pandemia di coronavirus abbia acuito le differente tra i lavoratori: “In questo anno è aumentata l'attenzione dei partiti dinei confronti dei dipendenti pubblici, in più dall'altra ...

