Luxuria a Pio e Amedeo | “Vero che le parole vanno contestualizzate | ma di fronte all’omofobia l’ironia non basta La storia di Malika lo dimostra”

"Voglio commentare anche io l'ultima puntata di Pio e Amedeo e il pezzo sul 'politically correct'. È Vero che che l'ironia e l'autoironia sono delle risorse contro il virus dell'ignoranza e della stupidaggine, ed è Vero che le parole devono essere contestualizzate, non sono avulse dal contesto, una parola è offensiva quando c'è l'intenzione di offendere. Noi la parola 'frocia' la usiamo anche tra di noi. Però l'ironia non basta, purtroppo". Così con un video pubblicato sui propri canali social, l'attivista ed ex parlamentare Vladimir Luxuria ha commentato il monologo sul "politically correct" di Pio e Amedeo, dal titolo "l'ironia salverà il mondo", andato in onda durante l'ultima puntata di ...

