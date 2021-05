Il podcast «Divaniamo» | la rivoluzione di «Zero» | un fenomeno non solo italiano

Leggi su vanityfair

(Di sabato 1 maggio 2021) La scena è più o meno la stessa da almeno vent’anni. Il candidato si presenta, varca la soglia ed entra in una stanza spoglia, dalle pareti lattiginose. La segretaria scrolla il foglio delle presenze come il professore con il registro di classe, e il direttore del casting alza lo sguardo con espressione perplessa: a contendersi il ruolo del protagonista del prossimo film che contribuirà a realizzare, non c’è un’attrice o un attore bianco, ma un’attrice e un attore nero. «Beh, non è quello che la produzione aveva in mente» dirà con aria imbarazzata, arrampicandosi su specchi sempre più obliqui e sempre più scivolosi. «Sapete, se avessimo cercato un’attrice o un attore per la parte… sì, per la parte della prostituta o del fattorino, sareste stati perfetti. Davvero, non è razzismo. È il copione». La scena che vi ha abbiamo descritto purtroppo è capitata a decine di attori di colore italiani e stranieri che per anni hanno lottato per avere una possibilità e dimostrare di essere più di uno stereotipo e più di un cliché. Fortunatamente, però, le cose stanno pian piano cambiando.