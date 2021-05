Covid | 1130 casi in Puglia 217 nel tarantino con 4 decessi

Leggi su tarantinitime

Il presidente della Regione, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 1 maggio 2021 in, sono stati registrati 11.450 test per l'infezione da-19 coronavirus e sono stati registrati 1.130positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2di residenti fuori regione, 6di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 21: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.