Università Isfoa iscritta nel Registro Dipartimento Affari Economici e Sociali dell’ONU

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 30 aprile 2021)– Libera e Privatadi Diritto Internazionale, è statanel. L’Organizzazione delle Nazioni Unite l’ha inserita nella categoria ‘Academic and Universities –Specialization Area Economics Finance and Social’. L’ulteriore ed importante riconoscimento istituzionale è stato conseguito in data 29 aprile 2021.aggiunge così questo ulteriore importante, prestigioso e non comune riconoscimento istituzionale internazionale ai precedenti. Il 3 gennaio 2020 fu inserita nelper la Trasparenza del Parlamento Europeo nella categoria IV Centri di Studio Istituti Accademici e di Ricerca al numero 866291336895-29. Il 28 ...