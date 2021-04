Sulle cartelle non è detta l’ultima. Il Governo potrebbe optare per un altro rinvio di un mese e per una ripresa graduale da giugno (Di venerdì 30 aprile 2021) Sulle cartelle non è detta l’ultima. All’orizzonte potrebbe esserci, infatti, un nuovo rinvio, inserito nel prossimo decreto Imprese o Sostegni bis. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento del Governo che già in precedenza aveva più volte differito la notifica degli atti pendenti in scadenza questa settimana (leggi l’articolo). Per le cartelle, riferisce l’Ansa citando fonti di Palazzo Chigi, sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sarebbe l’ipotesi di una proroga di un mese e di una ripresa graduale da inizio giugno, tenendo conto di chi ha avuto più difficoltà per il Covid. Ma i dettagli sarebbero ancora oggetto di confronto all’interno della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021)non è. All’orizzonteesserci, infatti, un nuovo, inserito nel prossimo decreto Imprese o Sostegni bis. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento delche già in precedenza aveva più volte differito la notifica degli atti pendenti in scadenza questa settimana (leggi l’articolo). Per le, riferisce l’Ansa citando fonti di Palazzo Chigi, sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sarebbe l’ipotesi di una proroga di une di unada inizio, tenendo conto di chi ha avuto più difficoltà per il Covid. Ma igli sarebbero ancora oggetto di confronto all’interno della ...

