Roma: boom di arresti in poche ore. In manette tre persone per furto e spaccio (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante i quotidiani servizi di controllo nell'area della stazione ferroviaria Termini, ben tre persone sono state arrestate in pochissime ore dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Gli arresti In manette è finita una 47enne senza fissa dimora, cittadina delle Filippine già nota alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata notata in piazza dei Cinquecento dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che l'hanno fermata per un controllo. All'interno della sua borsa custodiva 71 g di shaboo e denaro contante, subito sequestrati dai Carabinieri. L'arrestata è stata poi accompagnata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri del Nucleo ...

