Rai: “Gattuso-Napoli, dispiace dirlo ma devo dare una notizia” (Di venerdì 30 aprile 2021) Per Ciro Venerato le possibilità che Gennaro Gattuso resti al Napoli sono praticamente azzerate. “dispiace dirlo ma Gattuso lascerà Napoli, anche se è un grande allenatore“. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato a Radio Kiss Kiss Napoli, non c’è “alcun margine con De Laurentiis per recuperare il rapporto. Si rispettano, vanno avanti con lo stesso obiettivo, ma si sono già detti quello che si dovevano dire“. In questo momento l’obiettivo è raggiungere la qualificazione Champions League, cosa che preme moltissimo sia a De Laurentiis che a Gattuso: “Dal 24 maggio in poi Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli“. Napoli: Spalletti nuovo allenatore Per Venerato in pole per la panchina del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) Per Ciro Venerato le possibilità che Gennaroresti alsono praticamente azzerate. “malascerà, anche se è un grande allenatore“. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato a Radio Kiss Kiss, non c’è “alcun margine con De Laurentiis per recuperare il rapporto. Si rispettano, vanno avanti con lo stesso obiettivo, ma si sono già detti quello che si dovevano dire“. In questo momento l’obiettivo è raggiungere la qualificazione Champions League, cosa che preme moltissimo sia a De Laurentiis che a: “Dal 24 maggio in poinon sarà più l’allenatore del“.: Spalletti nuovo allenatore Per Venerato in pole per la panchina del ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, Gattuso andrà via, il piano A vede Spalletti in pole, tre nomi per il Piano B, Inzaghi rinnove… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, Gattuso andrà via, il piano A vede Spalletti in pole, tre nomi per il Piano B, Inzaghi rinnove… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, Gattuso andrà via, il piano A vede Spalletti in pole, tre nomi per il Piano B, Inzaghi rinnove… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Napoli, Gattuso andrà via, il piano A vede Spalletti in pole, tre nomi per il Piano B, Inzaghi rin… - napolimagazine : RAI - Venerato: 'Napoli, Gattuso andrà via, il piano A vede Spalletti in pole, tre nomi per il Piano B, Inzaghi rin… -