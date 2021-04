Perché l’immagine dei ‘due forni’ sembra perfetta per capire Erdogan (Di venerdì 30 aprile 2021) di Riccardo Cristiano* Un’immagine molto usata per spiegare Giulio Andreotti sembra perfetta per capire Erdogan: è l’immagine del doppio forno. Pragmatico come molti politici ritenuti, a torto, ideologici, i due forni di Erdogan sarebbero quello occidentale e quello orientale. Quando all’inizio di questo millennio il leader turco arrivò con veemenza al potere, scelse il forno occidentale: la richiesta di ingresso in Europa era questo. Sospinto dal crollo dell’impero sovietico, Erdogan cavalcava il consenso della nuova borghesia anatolica che si era arricchita commerciando con i turcofoni usciti dall’impero sovietico ai quali erano vicini in geografia, cultura e lingua. Quella nuova borghesia che mandò i suoi figli a studiare in Europa nel segno di progresso, benessere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) di Riccardo Cristiano* Un’immagine molto usata per spiegare Giulio Andreottiper: èdel doppio forno. Pragmatico come molti politici ritenuti, a torto, ideologici, i due forni disarebbero quello occidentale e quello orientale. Quando all’inizio di questo millennio il leader turco arrivò con veemenza al potere, scelse il forno occidentale: la richiesta di ingresso in Europa era questo. Sospinto dal crollo dell’impero sovietico,cavalcava il consenso della nuova borghesia anatolica che si era arricchita commerciando con i turcofoni usciti dall’impero sovietico ai quali erano vicini in geografia, cultura e lingua. Quella nuova borghesia che mandò i suoi figli a studiare in Europa nel segno di progresso, benessere, ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’immagine Perché l’immagine dei ‘due forni’ sembra perfetta per capire Erdogan Il Fatto Quotidiano