Nazionale femminile | ecco il girone di qualificazione ai Mondiali del 2023

Saranno Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania le avversarie dell' Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali femminili del 2023 in programma in Australia e Nuova Zelanda. Così è stato ......sia ladi Mazzanti che quella di Blengini . Le migliori squadre al mondo si affronteranno in un primo show down in vista del torneo olimpico dove l'Italia, sia al maschile che al, ...Al via a settembre le qualificazioni per i Mondiali 2023 di calcio femminile. Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania saranno le avversarie dell'Italia nel gruppo G del girone ...Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania contenderanno alle azzurre il pass per la rassegna iridata in programma in Australia e Nuova Zelanda ...