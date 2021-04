La liquidità fuori dalle tasche, dai bancomat e dai conti correnti (Di venerdì 30 aprile 2021) Fineco ha scritto ai propri correntisti che a partire dal 18 maggio scatterà una modifica unilaterale del contratto: i conti con grandi depositi inattivi (sopra i 100mila euro) dovranno alleggerire le proprie giacenze in favore di investimenti, pena la chiusura del conto. Anche UniCredit e Bper, seppur in modo meno diretto, hanno alzato i costi di gestione dei conti correnti. Infine, ING ha annunciato la chiusura dal primo luglio delle proprie 63 casse automatiche sparse sul territorio nazionale e la contestuale riduzione delle filiali da 30 a 23. Anche in Europa i segnali indicano una digitalizzazione, anche degli sportelli: è notizia recente che Deutsche Bank chiuderà quest’anno 150 filiali e consentirà ai dipendenti di lavorare da casa fino a tre giorni alla settimana, una volta riaperti gli uffici. La notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Fineco ha scritto ai propristi che a partire dal 18 maggio scatterà una modifica unilaterale del contratto: icon grandi depositi inattivi (sopra i 100mila euro) dovranno alleggerire le proprie giacenze in favore di investimenti, pena la chiusura del conto. Anche UniCredit e Bper, seppur in modo meno diretto, hanno alzato i costi di gestione dei. Infine, ING ha annunciato la chiusura dal primo luglio delle proprie 63 casse automatiche sparse sul territorio nazionale e la contestuale riduzione delle filiali da 30 a 23. Anche in Europa i segnali indicano una digitalizzazione, anche degli sportelli: è notizia recente che Deutsche Bank chiuderà quest’anno 150 filiali e consentirà ai dipendenti di lavorare da casa fino a tre giorni alla settimana, una volta riaperti gli uffici. La notizia ...

