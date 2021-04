Halo Infinite riceverà una beta 'non appena possibile' (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo quanto riportato da 343 Industries in un recente post, una beta di Halo Infinite potrebbe arrivare presto. Nello stesso articolo in cui si toccano argomenti come ad esempio il cross-play ed il cross progression tra PC, Xbox Series X/S e Xbox One, il producer Sam Hanshaw ha discusso gli obiettivi di 343 per il playtest sul prossimo Halo. "Abbiamo condotto test di gioco con un gruppo esterno molto piccolo che rappresenta una varietà di background", ha detto Hanshaw. "Vedere persone esterne all'azienda che provano il gioco per la prima volta è un'emozione. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato incoraggiante in molte aree e di impatto in altre. Vedere un'inversione di tendenza nell'opinione basata sui cambiamenti è davvero gratificante". "Pertanto" continua il producer "State tranquilli, ora che abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo quanto riportato da 343 Industries in un recente post, unadipotrebbe arrivare presto. Nello stesso articolo in cui si toccano argomenti come ad esempio il cross-play ed il cross progression tra PC, Xbox Series X/S e Xbox One, il producer Sam Hanshaw ha discusso gli obiettivi di 343 per il playtest sul prossimo. "Abbiamo condotto test di gioco con un gruppo esterno molto piccolo che rappresenta una varietà di background", ha detto Hanshaw. "Vedere persone esterne all'azienda che provano il gioco per la prima volta è un'emozione. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato incoraggiante in molte aree e di impatto in altre. Vedere un'inversione di tendenza nell'opinione basata sui cambiamenti è davvero gratificante". "Pertanto" continua il producer "State tranquilli, ora che abbiamo ...

Advertising

GamingToday4 : Halo Infinite, integrazione di Discord in arrivo su PC - Eurogamer_it : La beta di #HaloInfinite? 'Non appena possibile' per 343 Industries. - ViviWerneck : Halo Infinite no PC terá suporte a monitor super ultrawide e crossplay - Tecnoblog : Halo Infinite no PC terá suporte a monitor super ultrawide e crossplay - infoitscienza : Halo Infinite: cross-play e cross-progression, ecco i settaggi PC -