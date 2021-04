Gratta e Vinci | compra due biglietti e vince | Bankitalia indaga

Leggi su ck12

(Di venerdì 30 aprile 2021), è accaduto a Verona, due ticket da 3 milioni di euro sono stati acquistati da un piastrellista, sembra che l’uomo abbia avuto una soffiata preziosa., un uomoper ben due volte la cifra complessiva di 3 milioni di euro, troppo bello per essere vero secondo la Finanza (Getty Images)Il suo avvocato cerca di difenderlo dichiarando che l’uomo è stato molto fortunato, l’uomo è riuscito a prendere duete milionarie nel giro di due settimane. Il sequestro del montepremi è stato disposto dall’inchiesta giudiziaria in atto, si sospetta che l’uomo abbia ricevuto una soffiata dalla centrale che produce imilionari. L’uomo sembra essere troppo fortunato per essere vero, infatti questo sospetto ha mandato tutti i ...