Giovane filmato a Sassari mentre subisce insulti omofobi

(Di venerdì 30 aprile 2021) AGI "Ho avuto paura e nessuno è intervenuto". Vittima di una pesante aggressione verbale a sfondo omofobo, Francesco, 26 anni, di Castelsardo, nel Sassarese, è ancora scosso, dopo quanto gli è successo lunedì scorso, 26 aprile, adavanti a diverse persone che hanno assistito alla scena senza aiutarlo. L'episodio è documentato da un video realizzato dallo stesso responsabile deglie diffuso in rete. L'AGI ne pubblica solo una parte, omettendo quella in cui la vittima è bersaglio di parolacce e volgarità. "Ero in fila nel piazzale della struttura di San Camillo per una visita medica", racconta Francesco all'AGI. "Oltre a quella per il mio ambulatorio, in periodo Covid ci sono anche code per altri tipi di assistenza, fra cui il Serd. A un certo punto mi sono reso conto che un uomo mi stava riprendendo". La versione è confermata dalle ...