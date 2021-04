Gazzetta: il Napoli pronto a investire 10 milioni su un talento del Bruges (Di venerdì 30 aprile 2021) Un mercato rivolto ai giovani più promettenti d’Europa, nella speranza di intercettare un potenziale crack. Il Napoli guarda al Belgio, più precisamente al Bruges, come riporta La Gazzetta dello Sport. La novità è rappresentata da Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista avanzato del Bruges, dove è cresciuto calcisticamente. Il ragazzo è nel giro della nazionale belga ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Allo scouting del Napoli piace ed è già pronta una prima offerta da presentare al club nerazzurro di 10 milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Un mercato rivolto ai giovani più promettenti d’Europa, nella speranza di intercettare un potenziale crack. Ilguarda al Belgio, più precisamente al, come riporta Ladello Sport. La novità è rappresentata da Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista avanzato del, dove è cresciuto calcisticamente. Il ragazzo è nel giro della nazionale belga ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Allo scouting delpiace ed è già pronta una prima offerta da presentare al club nerazzurro di 10di euro. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Gazzetta: il Napoli pronto a investire 10 milioni su un talento del Bruges Si chiama Charles De Ketelaere, 20 anni,… - AzzurrissimoTwi : ?? MERCATO. La Gazzetta: “Tre giovani stelle nel mirino del Napoli” - - SiamoPartenopei : Napoli-Cagliari, probabili formazioni Gazzetta: tre cambi, ma Gattuso conferma l'attacco - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in estate mercato giovane: oltre a De Ketelaere, altri due nomi in lista - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Koulibaly e Fabian potrebbero essere ceduti in caso di offerte convincenti -