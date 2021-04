F1 e MotoGP oggi: orari 30 aprile, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky (Di venerdì 30 aprile 2021) oggi venerdì 30 aprile inizierà il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alle prove libere del GP di Portogallo per quanto riguarda la F1 e alle prove libere del GP di Spagna per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Portimao e Jerez- Guarda in streaming live il GP di Spagna su DAZN Due sessioni da un’ora ciascuna per la F1, due turni da 45 minuti minuti l’uno per i fuoriclasse delle due ruote. Giornata fittissima, appena si concluderà un turno bisognerà spostarsi sull’altra pista, ci sarà da divertirsi per tutti gli appassionati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)venerdì 30inizierà il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alle prove libere del GP di Portogallo per quanto riguarda la F1 e alle prove libere del GP di Spagna per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Portimao e Jerez- Guarda inlive il GP di Spagna suDue sessioni da un’ora ciascuna per la F1, due turni da 45 minuti minuti l’uno per i fuoriclasse delle due ruote. Giornata fittissima, appena si concluderà un turno bisognerà spostarsi sull’altra pista, ci sarà da divertirsi per tutti gli appassionati. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delle prove libere di F1 e ...

