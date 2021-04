Corruzione al Comune di Foggia | tre arresti

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tre persone arrestate per. Tra i fermati anche l’ex presidente del Consiglio comunale che sparò dal balcone a Capodanno.– Tre persone arrestate aper. In manette sono finiti due politici e un imprenditore con l’accusa di tentata induzione indebita e peculato. Tra i fermati anche l’ex presidente del Consiglio comunale, conosciuto in tutta Italia per aver sparato dal balcone durante la notte di Capodanno. Per lui la Procura ha deciso una detenzione in carcere. Domiciliari, invece, per l’altro esponente di Centrodestra, mentre per l’imprenditore si è deciso per l’obbligo di firma. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità. L’indagine L’indagine è iniziata nei mesi scorsi e si è concentrata su ...