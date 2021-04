Caso tamponi, squalifica di 12 mesi per Lotito (Di venerdì 30 aprile 2021) Caso tamponi, la Corte d’Appello della Figc ha comminato una squalifica di 12 mesi nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito. La Corte d’Appello della Figc ha squalificato per 12 mesi il presidente della Lazio Claudio Lotito per il Caso dei tamponi. Inoltre, rispetto al processo sportivo di primo grado, i giudici hanno aumentato la sanzione economica a carico della società. Caso tamponi, il processo sportivo di primo grado Il Caso è quello delle presunte violazioni del protocollo anti-Covid. Nello specifico sotto la luce dei riflettori ci sono i tamponi effettuati dalla Lazio tra ottobre e novembre, in particolare prima delle ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021), la Corte d’Appello della Figc ha comminato unadi 12nei confronti del presidente della Lazio Claudio. La Corte d’Appello della Figc hato per 12il presidente della Lazio Claudioper ildei. Inoltre, rispetto al processo sportivo di primo grado, i giudici hanno aumentato la sanzione economica a carico della società., il processo sportivo di primo grado Ilè quello delle presunte violazioni del protocollo anti-Covid. Nello specifico sotto la luce dei riflettori ci sono ieffettuati dalla Lazio tra ottobre e novembre, in particolare prima delle ...

