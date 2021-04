Barcellona, Koeman squalificato per due giornate: salterà lo scontro diretto contro l’Atletico Madrid (Di venerdì 30 aprile 2021) Brutte notizie per Ronald Koeman. Il tecnico del Barcellona ha ricevuto una squalifica di due giornate dalla Disciplinare della RFEF in seguito all’espulsione di ieri sera durante la partita contro il Granada. “Dopo essere stato avvertito per le sue osservazioni, si è diretto nuovamente verso il quarto uomo pronunciando il seguente termine: ‘Che personaggio'” si legge nel referto. Koeman salterà la sfida contro il Valencia (2 maggio) e lo scontro diretto contro l’Atletico Madrid (8 maggio). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Brutte notizie per Ronald. Il tecnico delha ricevuto una squalifica di duedalla Disciplinare della RFEF in seguito all’espulsione di ieri sera durante la partitail Granada. “Dopo essere stato avvertito per le sue osservazioni, si ènuovamente verso il quarto uomo pronunciando il seguente termine: ‘Che personaggio'” si legge nel referto.la sfidail Valencia (2 maggio) e lo(8 maggio). SportFace.

