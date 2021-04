31 Aprile, i conti con la miserabilità della natura umana (Di venerdì 30 aprile 2021) Vera Stark ha quarantacinque anni, una figlia di venticinque, un ex marito assillante, ma è riuscita a ritrovare l’amore con Alex, un docente di dottrine politiche che insegna all’università. Vera però è anche una giornalista affermata di FNW, settimanale liberal tedesco, e ha da poco cominciato un’inchiesta sulla diffusione del neonazismo in Germania e, in modo particolare, sul gruppo “31 Aprile”, che vuole riprendere il progetto nazista là dove il Führer lo aveva lasciato. Grazie alle sue ricerche e all’aiuto di due anziani antinazisti capisce che quell’orrore potrebbe ripetersi e che qualcosa di oscuro accade a Villa Redenzione: una casa di cura che nascondeva un tempo un lager e che oggi è diventata un museo. La villa è diretta da Edna Schein, anziana filantropa, figlia del fondatore di Villa Redenzione, il colonnello delle SS Mäher, processato e giustiziato per i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Vera Stark ha quarantacinque anni, una figlia di venticinque, un ex marito assillante, ma è riuscita a ritrovare l’amore con Alex, un docente di dottrine politiche che insegna all’università. Vera però è anche una giornalista affermata di FNW, settimanale liberal tedesco, e ha da poco cominciato un’inchiesta sulla diffusione del neonazismo in Germania e, in modo particolare, sul gruppo “31”, che vuole riprendere il progetto nazista là dove il Führer lo aveva lasciato. Grazie alle sue ricerche e all’aiuto di due anziani antinazisti capisce che quell’orrore potrebbe ripetersi e che qualcosa di oscuro accade a Villa Redenzione: una casa di cura che nascondeva un tempo un lager e che oggi è diventata un museo. La villa è diretta da Edna Schein, anziana filantropa, figlia del fondatore di Villa Redenzione, il colonnello delle SS Mäher, processato e giustiziato per i ...

HuffPostItalia : 31 Aprile, i conti con la miserabilità della natura umana - CorriereCitta : Top Dieci, stasera in tv torna Carlo Conti: chi sono gli ospiti di venerdì 30 aprile, le squadre #topdieci - ksnt63 : @anninavigneto Lascia stare Aria, che ha ricevuto incarico DA Regione. Insisto Fai i conti Le vaccinazioni 60-70 q… - ksnt63 : @anninavigneto Forse intendi 'maggio' Anni 60-70 iniziati il 23 APRILE Se non ho sbagliato i conti, per fascia 60-… - Lopinionista : Top Dieci questa sera torna il varietà-gioco di Rai 1 con Carlo Conti -