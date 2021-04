Paura centro commerciale, 36enne minaccia i vigilantes con una lametta: arrestato (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo un furto ha minacciato gli addetti alla sicurezza con una lametta ed è stato poi bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato per rapina aggravata. Paura all'interno di un centro commerciali ... Leggi su parmatoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo un furto hato gli addetti alla sicurezza con unaed è stato poi bloccato dai carabinieri, che lo hannoper rapina aggravata.all'interno di uncommerciali ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura centro Paura centro commerciale, 36enne minaccia i vigilantes con una lametta: arrestato Dopo un furto ha minacciato gli addetti alla sicurezza con una lametta ed è stato poi bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato per rapina aggravata. Paura all'interno di un centro commerciali del quartiere San Leonardo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 aprile. Un 36enne di origine magrebina h a seminato il panico all'interno dell'edificio, dopo ...

