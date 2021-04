Nel testo di Solow di Wrongonyou l’abbraccio alla solitudine (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 30 aprile Solow di Wrongonyou. Il brano segue la pubblicazione di Lezioni Di Volo, il brano con il quale l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, nella categoria delle Nuove Proposte, ottenendo un ottimo riscontro. Al Festival di Sanremo, Wrongonyou si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini e il premio RTL 102.5. La canzone è inoltre ancora stabile nella classifica radio EarOne, unico tra quelli dei giovani in gara, con oltre 3,5 milioni di stream sulle piattaforme.Il nuovo singolo è Solow e si aggiunge alla tracklist di Sono Io, l’ultimo album di inediti dell’artista, che per l’occasione sarà pubblicato per la prima volta in una versione fisica in vinile, in uscita a maggio. Il brano è prodotto da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 30 apriledi. Il brano segue la pubblicazione di Lezioni Di Volo, il brano con il quale l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, nella categoria delle Nuove Proposte, ottenendo un ottimo riscontro. Al Festival di Sanremo,si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini e il premio RTL 102.5. La canzone è inoltre ancora stabile nella classifica radio EarOne, unico tra quelli dei giovani in gara, con oltre 3,5 milioni di stream sulle piattaforme.Il nuovo singolo èe si aggiungetracklist di Sono Io, l’ultimo album di inediti dell’artista, che per l’occasione sarà pubblicato per la prima volta in una versione fisica in vinile, in uscita a maggio. Il brano è prodotto da ...

