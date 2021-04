Mazzata Samsung | eredità da 9 miliardi

(Di giovedì 29 aprile 2021) In cambio di un Picasso tutto è perdonato. La moglie e i figli di Lee Kun - hee , ex - presidente del colosso sudcoreano dell'elettronica, hanno annunciato che verseranno oltre 12mila ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mazzata Samsung

QUOTIDIANO.NET

Nel comunicato stampanon ha menzionato come la moglie e i figli di Lee avrebbero diviso i suoi beni tra di loro, e si ipotizza che non abbiano ancora raggiunto un accordo finale. La maggior ...Moglie e figli del fondatore di, infatti, si sono trovati di fronte a un inconveniente di ... Un problema legato alla tassa di successione , arrivata come unanella sua mostruosità. Alla ...Dopo la morte del presidente, la famiglia deve sborsare l’imposta di successione più alta della storia coreana. E cedere 23mila opere d’arte ...Moglie e figli del fondatore di Samsung, infatti, si sono trovati di fronte a un inconveniente di non poco conto quando a bussare alla loro porta è arrivato il Fisco. Un problema legato alla tassa di ...