La Canzone Dei Lupi dei Coma_Cose, il nuovo singolo è un manifesto di autenticità e libertà (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà in radio da venerdì 30 aprile La Canzone Dei Lupi dei Coma Cose, il nuovo singolo estratto dall'album Nostralgia. La Canzone d'amore per eccellenza, così l'avevo definita i Coma Cose nel corso della presentazione del loro nuovo disco, già disponibile nei negozi e in digitale. Scritto a quattro mani da Fausto Lama e California e prodotto con i Mamakass, La Canzone Dei Lupi dei Coma Cose è un brano intimo scandito da un beat dolce ma deciso per raccontare l'amore in maniera profonda e completa. manifesto di autenticità e libertà, nel nuovo singolo c'è l'amore legato al sentirsi liberi di non scegliere mai la strada più facile; è la promessa di Fausto e Cali ...

