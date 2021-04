Il dittatore dello stato libero di Bananas: compie 50 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 28 aprile del 1971 a New York si teneva la première de Il dittatore dello stato libero di Bananas (Bananas), film che il mese seguente sarebbe stato distribuito nelle sale statunitensi, e nel mese di luglio avrebbe aperto il Taormina Film Festival. Quale era la caratteristica del film? Una forte satira politica e sociale che porta all’immediata esilarante parodia. Allen guarda agli scenari politici dell’America Latina, dove le dittature militari si susseguono – proprio nel ’71 ci sarà il colpo di stato in Bolivia –, inventa una nazione immaginifica con un nome che la identifica con il bene materiale maggiormente prodotto, tratteggia una serie di personaggi bizzarri e svitati tra i quali decide di mimetizzare il suo alter ego, ed il gioco è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 28 aprile del 1971 a New York si teneva la première de Ildi), film che il mese seguente sarebbedistribuito nelle sale statunitensi, e nel mese di luglio avrebbe aperto il Taormina Film Festival. Quale era la caratteristica del film? Una forte satira politica e sociale che porta all’immediata esilarante parodia. Allen guarda agli scenari politici dell’America Latina, dove le dittature militari si susseguono – proprio nel ’71 ci sarà il colpo diin Bolivia –, inventa una nazione immaginifica con un nome che la identifica con il bene materiale maggiormente prodotto, tratteggia una serie di personaggi bizzarri e svitati tra i quali decide di mimetizzare il suo alter ego, ed il gioco è ...

Il dittatore dello stato libero di Bananas: compie 50 anni. Ho sempre dato per scontato che il mio pubblico sia intelligente almeno quanto ...

