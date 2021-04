Da Andreescu a Gauff, diramata l’entry list dell’Emilia Romagna Open femminile: Cocciaretto in qualificazioni (Di giovedì 29 aprile 2021) È stata diramata l’entry list dell’Emilia-Romagna Open femminile, il torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Parma dal 15 al 22 maggio. Livello straordinario: guida la lista la canadese Bianca Andreescu, numero 6 del mondo e campionessa degli US Open nel 2019. Alle sue spalle un’altra protagonista dello Slam statunitense, la finalista di Flushing Meadows 2017, il talento a stelle e strisce Madison Keys. Chiude il podio delle iscritte la croata Petra Martic, che ha recentemente iniziato un’interessante collaborazione con coach Francesca Schiavone, istituzione del tennis italiano. Sono ben tredici le giocatrici comprese nella top 50 della classifica WTA, tra le ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) È stata, il torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Parma dal 15 al 22 maggio. Livello straordinario: guida laa la canadese Bianca, numero 6 del mondo e campionessa degli USnel 2019. Alle sue spalle un’altra protagonista dello Slam statunitense, la finaa di Flushing Meadows 2017, il talento a stelle e strisce Madison Keys. Chiude il podio delle iscritte la croata Petra Martic, che ha recentemente iniziato un’interessante collaborazione con coach Francesca Schiavone, istituzione del tennis italiano. Sono ben tredici le giocatrici comprese nella top 50 della classifica WTA, tra le ...

