Congedo genitori dipendenti privati per figli in Dad: al via le domande. Le istruzioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggi è attiva la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande relative al Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli conviventi minori di 14 anni o con disabilità grave. Lo comunica l’Inps con il messaggio 29 aprile 2021, n. 1752. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggi è attiva la procedura per la compilazione e l’invio online dellerelative al2021 per, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, in favore deilavoratoridel settore privato perconviventi minori di 14 anni o con disabilità grave. Lo comunica l’Inps con il messaggio 29 aprile 2021, n. 1752. L'articolo .

Advertising

BJLiguria : Covid: da oggi sul sito Confindustria Genova avvio domande relative al 'Congedo 2021 per genitori' -… - PoterealpopoloT : RT @PeopleAnswer1: Al via le domande per il “Congedo 2021 per genitori” - PeopleAnswer1 : Al via le domande per il “Congedo 2021 per genitori” - statodelsud : Congedo genitori 2021 dipendenti privati: attiva la procedura online - Pino__Merola : Congedo genitori 2021 dipendenti privati: attiva la procedura online -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo genitori Bonus: occhio alle famiglie! Per richiedere il bonus nessuno dei due genitori deve fruire del congedo Covid o altri servizi di tutela. Congedo parentale Se convivente con un figlio minore di 16 anni, il lavoratore dipendente può ...

Congedo COVID 2021: aperta la piattaforma per le domande Rivediamo di seguito tutte le regole per la fruizione del congedo genitori 2021 per l'emergenza COVID. Congedo Covid 2021: a chi spetta e cosa prevede ll congedo Covid è indennizzato al 50% della ...

Domanda congedi parentali Covid 2021 al via: le istruzioni INPS Informazione Fiscale Covid: da oggi sul sito Confindustria Genova avvio domande relative al “Congedo 2021 per genitori” È disponibile una nuova comunicazione sul sito di Confindustria Genova, oggetto: Covid 19, da oggi avvio domande relative al “Congedo 2021 per genitori”. Estensore: Servizio Previdenza fscimone@confin ...

Domanda congedi parentali Covid 2021 al via: le istruzioni INPS Domanda congedi parentali Covid al via: dal 29 aprile 2021 è aperta la procedura INPS per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli (...) ...

Per richiedere il bonus nessuno dei duedeve fruire delCovid o altri servizi di tutela.parentale Se convivente con un figlio minore di 16 anni, il lavoratore dipendente può ...Rivediamo di seguito tutte le regole per la fruizione del2021 per l'emergenza COVID.Covid 2021: a chi spetta e cosa prevede llCovid è indennizzato al 50% della ...È disponibile una nuova comunicazione sul sito di Confindustria Genova, oggetto: Covid 19, da oggi avvio domande relative al “Congedo 2021 per genitori”. Estensore: Servizio Previdenza fscimone@confin ...Domanda congedi parentali Covid al via: dal 29 aprile 2021 è aperta la procedura INPS per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli (...) ...