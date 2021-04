Variante indiana a Latina, è allarme: si cercano 300 persone rientrate dall’India (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mantenere alta l’attenzione”. Questo il monito dell’assessore Alessio D’Amato perché in provincia di Latina i contagi sono molti, soprattutto tra i braccianti della comunità Sikh. Il rischio è quello che si possa trattare di Variante indiana, anche se come specificano dalla Pisana: “l’indagine epidemiologica prosegue, ma al momento non c’è stato nessun rilevamento di Variante indiana“. Una notizia questa incoraggiante e che fa ben sperare, nonostante i casi ci siano e il focolaio vada circoscritto per contenere la diffusione del virus. Leggi anche: Variante indiana in Italia: dove è stata trovata, sintomi, casi ed effetti sui vaccini Variante indiana a Latina, si cercano 300 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mantenere alta l’attenzione”. Questo il monito dell’assessore Alessio D’Amato perché in provincia dii contagi sono molti, soprattutto tra i braccianti della comunità Sikh. Il rischio è quello che si possa trattare di, anche se come specificano dalla Pisana: “l’indagine epidemiologica prosegue, ma al momento non c’è stato nessun rilevamento di“. Una notizia questa incoraggiante e che fa ben sperare, nonostante i casi ci siano e il focolaio vada circoscritto per contenere la diffusione del virus. Leggi anche:in Italia: dove è stata trovata, sintomi, casi ed effetti sui vaccini, si300 ...

