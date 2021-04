Tommaso Zorzi ha trovato l’amore? Lo scoop di Chi e le foto con Lorenzo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra un grande momento per Tommaso Zorzi e non solo per quanto riguardo il lavoro. Cupido pare infatti gli abbia trafitto il cuore: il famoso settimanale Chi, diretto dal re del gossip Alfonso Signorini, lo ha colto in giro per Milano con un amico. Sarà nato un nuovo amore? Tommaso Zorzi, immortalato negli scatti del settimanale Chi Proprio quest’oggi (28 aprile 2021) è uscito in edicola il settimanale Chi, che racconta di questa possibile nuova fiamma. Dopo una breve amicizia con Gabriel Garko e il discusso innamoramento per Francesco Oppini all’interno della casa del Grande Fratello VIP (innamoramento poi divenuto fraterna amicizia), potrebbe essere giunto l’amore. LEGGI ANCHE => “Io dico basta a questa me**a”: sfogo di Tommaso Zorzi su ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra un grande momento pere non solo per quanto riguardo il lavoro. Cupido pare infatti gli abbia trafitto il cuore: il famoso settimanale Chi, diretto dal re del gossip Alfonso Signorini, lo ha colto in giro per Milano con un amico. Sarà nato un nuovo amore?, immortalato negli scatti del settimanale Chi Proprio quest’oggi (28 aprile 2021) è uscito in edicola il settimanale Chi, che racconta di questa possibile nuova fiamma. Dopo una breve amicizia con Gabriel Garko e il discusso innamoramento per Francesco Oppini all’interno della casa del Grande Fratello VIP (innamoramento poi divenuto fraterna amicizia), potrebbe essere giunto. LEGGI ANCHE => “Io dico basta a questa me**a”: sfogo disu ...

