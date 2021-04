Superenalotto: i numeri giusti per centrare il jackpot (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il jackpot del Superenalotto continua a crescere e tiene col fiato sospeso gli italiani. Vi suggeriamo i numeri che potrebbero cambiarvi la vita. Milioni di italiani vanno a caccia del clamoroso jackpot messo a disposizione dal Superenalotto. Neanche ieri è stato centrato il famigerato “6” e di conseguenza il premio massimo per questo gioco sale a 145 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildelcontinua a crescere e tiene col fiato sospeso gli italiani. Vi suggeriamo iche potrebbero cambiarvi la vita. Milioni di italiani vanno a caccia del clamorosomesso a disposizione dal. Neanche ieri è stato centrato il famigerato “6” e di conseguenza il premio massimo per questo gioco sale a 145 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

cri_ferri89 : @ale_baruffaldi Però i numeri del superenalotto non ho voluto darmeli. St'infame. - Giorno_Sondrio : Superenalotto, vinti 200 mila euro in Valtellina coi numeri dell'estrazione del 27 aprile - infoitcultura : Lotto e SuperEnalotto, giocatevi questi numeri: ecco il perché - infoitcultura : Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 27 aprile 2021 - infoitcultura : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 27 aprile 2021: i numeri vincenti e le quote -