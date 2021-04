Sport in tv oggi (mercoledì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 28 aprile 2021) oggi, mercoledì 28 aprile 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Champions League, il basket con la NBA e l’Eurolega, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con i tornei ATP di Monaco di Baviera ed Estoril e WTA di Madrid, lo snooker con i quarti dei Mondiali, il badminton con gli Europei. Sport IN TV MERCOLEDI’ 28 aprile: orari E programma completo 01.00 Basket NBA, New York Knicks-Phoenix Suns – SkySportUno, SkyGo, NowTV 01.30 Basket NBA, Sacramento Kings-Dallas Mavericks – SkySportNBA, SkyGo, NowTV 10.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: qualificazioni, secondo turno 10.00 Badminton, Europei: primo e secondo turno – BadmintonEuropeTV 11.00 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021)282021, saranno di scena diversi: il calcio con la Champions League, il basket con la NBA e l’Eurolega, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con i tornei ATP di Monaco di Baviera ed Estoril e WTA di Madrid, lo snooker con i quarti dei Mondiali, il badminton con gli Europei.IN TV MERCOLEDI’ 2801.00 Basket NBA, New York Knicks-Phoenix Suns – SkyUno, SkyGo, NowTV 01.30 Basket NBA, Sacramento Kings-Dallas Mavericks – SkyNBA, SkyGo, NowTV 10.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: qualificazioni, secondo turno 10.00 Badminton, Europei: primo e secondo turno – BadmintonEuropeTV 11.00 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: secondo ...

