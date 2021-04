Simona Cavallari torna alla fiction dopo 7 anni con «Storia di una Famiglia Perbene». Nel cast anche Giuseppe Zeno e Carmine Buschini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Simona Cavallari Se escludiamo la partecipazione ad un episodio di Don Matteo nel 2020, da più di sette anni Simona Cavallari è lontana dal mondo della fiction italiana, della quale è stata in passato uno dei volti più gettonati. La Claudia Mares di Squadra Antimafia, diventata un mito all’epoca per i telespettatori di Canale 5, ha avuto l’ultimo ruolo da protagonista ne Le Mani dentro la Città accanto a Giuseppe Zeno, ed ora è pronta a scendere nuovamente in pista proprio insieme all’attore napoletano. I due saranno marito e moglie in Storia di una Famiglia Perbene, nuovo progetto seriale di Canale 5 di cui sono da poco sono iniziate in Puglia le riprese. La ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021)Se escludiamo la partecipazione ad un episodio di Don Matteo nel 2020, da più di setteè lontana dal mondo dellaitaliana, della quale è stata in passato uno dei volti più gettonati. La Claudia Mares di Squadra Antimafia, diventata un mito all’epoca per i telespettatori di Canale 5, ha avuto l’ultimo ruolo da protagonista ne Le Mani dentro la Città accanto a, ed ora è pronta a scendere nuovamente in pista proprio insieme all’attore napoletano. I due saranno marito e moglie indi una, nuovo progetto seriale di Canale 5 di cui sono da poco sono iniziate in Puglia le riprese. La ...

