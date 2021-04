Juventus | il Barcellona fa sul serio | De Ligt obiettivo numero uno

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Matthijs Deè sempre stato nel mirino del. Il club catalano era il rivaleuno dellaquando, nel 2019, lasciò l’Ajax per trasferirsi a Torino. Ora secondo “El Chiringuito” il Barça è pronto a tornare alla carica per il centrale olandese,1 di Ronald Koeman, suo connazionale, per rinforzare la difesa azulgrana. Un profilo che convince anche il presidente Joan Laporta, ma non sarà facile intavolare una trattativa con lache considera incedibile il 21enne olandese. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete

