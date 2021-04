Il principe Andrea in The Crown è diventato un problema per la serie? La produzione costretta ad intervenire (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo scandalo che ha travolto il principe Andrea in The Crown non troverà spazio, così come non ci saranno le vicende di Harry e Meghan, per il semplice fatto che il period drama di Netflix non arriverà a raccontare il presente. Il terzogenito di Elisabetta II, finito nel caso Epstein come presunto cliente del giro di prostituzione e tratta di minori del defunto finanziere, si è ormai ritirato dalle cariche pubbliche nel 2019, dopo aver tentato di difendere pubblicamente – in modo maldestro e poco credibile – una reputazione ormai a pezzi. Un disastro che la serie non affronterà ma che potrebbe aver creato qualche tensione nella ricerca di un principe Andrea in The Crown 5 e 6, le nuove stagioni che entreranno in produzione in estate. Proprio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo scandalo che ha travolto ilin Thenon troverà spazio, così come non ci saranno le vicende di Harry e Meghan, per il semplice fatto che il period drama di Netflix non arriverà a raccontare il presente. Il terzogenito di Elisabetta II, finito nel caso Epstein come presunto cliente del giro di prostituzione e tratta di minori del defunto finanziere, si è ormai ritirato dalle cariche pubbliche nel 2019, dopo aver tentato di difendere pubblicamente – in modo maldestro e poco credibile – una reputazione ormai a pezzi. Un disastro che lanon affronterà ma che potrebbe aver creato qualche tensione nella ricerca di unin The5 e 6, le nuove stagioni che entreranno inin estate. Proprio ...

Advertising

FLoxLo : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO ?? L'incarico segreto: Matteo #Renzi lavora direttamente per il principe saudita #BinSalman, per il grande p… - HastaSemper : @La7tv un po' come ha fatto la Royal Family col principe Andrea, giusto ? e oggi si stupisce ? di che ? - cdghietta : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO ?? L'incarico segreto: Matteo #Renzi lavora direttamente per il principe saudita #BinSalman, per il grande p… - vogue_italia : C'è un problema serio di cast... - TelefilmSpoiler : THE CROWN news: Netflix nega difficoltà con il cast del personaggio del Principe Andrea in 'The Crown'… -