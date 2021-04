Estate 2021, stesse linee guida del 2020 (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... due bandi per 1,5 miliardi di euro per la manutenzione delle strade Posted on 23 Dicembre 2020 23 Dicembre 2020 Author Redazione Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due ... Leggi su 104news (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... due bandi per 1,5 miliardi di euro per la manutenzione delle strade Posted on 23 Dicembre23 DicembreAuthor Redazione Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - Cucina_Italiana : Le praline Ferrero si trasformano in gelato, ma non è l'unica novità per l'estate... - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “La situazione migliora. Riaperture coraggiose, ma se interpretate come un ‘liberi tutti’ si co… - CristianoC83 : RT @napolista: #Benitez: «Tornare a #Napoli? Non so che cosa accadrà in estate» A Sky Sport: «De Laurentiis è un presidente visionario. In… - ComuneFormigine : ???Torna quest’estate il #Cinema a #Formigine: sarà infatti l’ampio parco di Villa Benvenuti, in pieno centro storic… -