Dolor y gloria | il vero Almodovar solo quando prova a fare il Fellini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Premium cinema 2 ore 23 Con Antonio Banderas, Penelope Cruz e Edoardo Sbaraglia. Regia di Pedro. produzione Spagna 2019, Durata: 1 ora e 53 minutiLA TRAMA. Un regista che è stato famoso ma sulla soglia della vecchiaia si ritrova in piena crisi creativa, si ripiega sul suo passato, sul rapporto colla madre, sul suo più grande amore (omosessuale) che fu troncatol'altro lo "tradì" optando per una vita etero. I due si rivedono, senza rimpianto per il passato, ma anche senza il conforto del presente. Alla fine dei suoi rovelli, il regista concluderà chefilm è l'unica cosa che ha dato un senso alla sua vita e tornerà al lavoro con rinnovata lena.PERCHE' VEDERLO. Perchéha volutoil suo "Otto e mezzo" (cioè ...