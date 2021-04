Ddl Zan, Aguilar: noi pionieri in Spagna, perchè no in Italia? (Di mercoledì 28 aprile 2021) A sei mesi dal via libera a Montecitorio dopo numerosi stop, rinvii e l'ostruzionismo di alcune forze politiche, la discussione sul ddl Zan è stata calendarizzata dalla Commissione Giustizia del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) A sei mesi dal via libera a Montecitorio dopo numerosi stop, rinvii e l'ostruzionismo di alcune forze politiche, la discussione sul ddl Zan è stata calendarizzata dalla Commissione Giustizia del ...

Advertising

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - repubblica : ?? Omofobia, si sblocca il ddl Zan: calendarizzato al Senato. Relatore il leghista Ostellari: e' polemica - __Effie : RT @Gworldmywrld: Non ce ne frega un cazzo dell'opinione dei cattolici sul ddl Zan perché la religione non può entrare in politica. Altrime… - LuigiBevilacq17 : RT @yleniaindenial: La notizia positiva della giornata è il DDL Zan finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato, quindi pu… -