Alfonso Signorini affonda Barbara D’Urso ed elogia la Blasi: “Lontano dalla sua tv” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Signorini parla di Barbara ed Ilary Qualche giorno fa in collegamento con Il Punto Z di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini ha confermato che in autunno sarà alla guida del Grande Fratello Vip 6. Mentre, recentemente il direttore del magazine Chi ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione il giornalista ha parlato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 aprile 2021)parla died Ilary Qualche giorno fa in collegamento con Il Punto Z di Tommaso Zorzi,ha confermato che in autunno sarà alla guida del Grande Fratello Vip 6. Mentre, recentemente il direttore del magazine Chi ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione il giornalista ha parlato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

NonEvoluto : @MarcoKappa11 @90Valla Si ma faccio condurre a Alfonso Signorini pero'... ajaha - falsario80 : @paolobocciarel1 Io esonerei il direttore e metterei al suo posto Alfonso Signorini - ZON_Tweet : La nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe tornare in autunno con la conduzione di Alfonso Signorini. Trape… - helerrie : Paparazzata credibile quanto me quando dico che ho dimenticato il mio ex.. I mean “Chi” con direttore Alfonso Signo… - zazoomblog : Alfonso Signorini e L’Isola dei Famosi il giudizio è duro: “Non è molto forte” - #Alfonso #Signorini #L’Isola… -