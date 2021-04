Telese Terme | tamponi agli studenti | i numeri dello screening anti-covid

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati 870 ieffettuati nella campagna diorganizzata dal Comune di, con la collaborazione dell’IIS Telesi@ e dell’IC di. Gli, così come da pianificazione predisposta dalle strutture scolastiche, sono stati accolti da medici e dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa presso il nuovo Palazzettosport di via Lagni. “Due giorni che hanno visto una massiccia affluenza di ragazzi, accompagnati dai genitori i più piccoli, da soli o per gruppo classe i più grandi – ha commentato Lorenza Di Lello, consigliere comunale con delega all’Istruzione pubblica e privata -. Due giorni che hanno visto l’operosità, la ...

Ognuno dei comuni attraversati dalla carovana rosa , nell'ordine: Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita,e Castelvenere , si sta attivando per presentarsi con l'aspetto migliore, .... 'L'Impresa Minieri che gestisce ledisi unisce all'appello della Forst - Fondazione Scientifica per la Ricerca Termale che invita il il Governo e il Ministero della Salute ...Sono stati 870 i tamponi effettuati nella campagna di screening anti-covid organizzata dal Comune di Telese Terme, con la collaborazione dell’IIS Telesi@ e dell’IC di Telese Terme. Gli studenti, così ...Cresce l’attesa per l’arrivo della Foggia-Guardia Sanframondi, 8^ tappa della 104esima edizione del Giro d’Italia, in programma il 15 maggio prossimo. Ognuno dei comuni attraversati dalla carovana ros ...