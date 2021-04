Premier League, break al 30' per far rifocillare i calciatori in periodo di Ramadan (Di martedì 27 aprile 2021) La Premier League ha concesso un break per aiutare i calciatori di fede musulmana. Quanto accaduto ieri in Leicester City - Crystal Palace è un unicu m nella storia del calcio inglese: l'arbitro ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Laha concesso unper aiutare idi fede musulmana. Quanto accaduto ieri in Leicester City - Crystal Palace è un unicu m nella storia del calcio inglese: l'arbitro ha ...

Advertising

DiMarzio : È successo durante #LeicesterCrystalPalace - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - Roberta_Siro : RT @1411nico: #Juventus C'è stato qualche contatto in Premier League per Wojciech #Szczesny. [Massimiliano Nerozzi - Juventibus] - RiderBike93 : Il non gioco del #Chelsea è qualcosa di imbarazzante mamma mia , se questo è il livello della Premier League.....… - passionepremier : Champions League, Benzema risponde a Pulisic: pari e patta fra Real Madrid e Chelsea -