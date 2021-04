“Pillole di Recovery”, su Sky Tg24 la guida per capire cos’è e come funziona il piano di aiuti europeo – Video (Di martedì 27 aprile 2021) Da mesi due parole sono al centro del dibattito politico e sociale: Recovery Fund. Una locuzione inglese che identifica quello che è unanimemente considerato lo strumento fondamentale per la ripartenza dell’Europa, dopo la crisi causata dalla pandemia del Covid-19. Ma in cosa consiste davvero il piano di aiuti Next Generation EU, questo il suo nome ufficiale, che l’Unione europea ha messo in campo non solo per rilanciare la propria economia, ma ancor più per ridisegnare il volto della propria società? come si inserisce, in questo progetto, il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia – al pari degli altri Stati europei – dovrà presentare? Prova a rispondere, con domande semplici e risposte altrettanto comprensibili e immediate, la nuova serie short di Sky Tg24, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Da mesi due parole sono al centro del dibattito politico e sociale:Fund. Una locuzione inglese che identifica quello che è unanimemente considerato lo strumento fondamentale per la ripartenza dell’Europa, dopo la crisi causata dalla pandemia del Covid-19. Ma in cosa consiste davvero ildiNext Generation EU, questo il suo nome ufficiale, che l’Unione europea ha messo in campo non solo per rilanciare la propria economia, ma ancor più per ridisegnare il volto della propria società?si inserisce, in questo progetto, ilnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia – al pari degli altri Stati europei – dovrà presentare? Prova a rispondere, con domande semplici e risposte altrettanto comprensibili e immediate, la nuova serie short di Sky, ...

