Migranti: naufragio di imbarcazione in Venezuela, sei morti (Di martedì 27 aprile 2021) Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela e diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti e sette ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dale diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno seie sette ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti naufragio Migranti: naufragio di imbarcazione in Venezuela, sei morti Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela e diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti e sette ...

Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela e diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti e sette