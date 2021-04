Laura Laviano | l’assessora leghista attacca Fedez | “Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto lo caccerei di casa” Lui replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) “Semiocon lo, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori. Anni fa il cerchietto, ora lo, ma sti uomini le palle le hanno perse?“, ha scritto su Facebook, assessore dello Sviluppo economico del comune di Macerata, commentando un post che rilanciava un articolo sulla linea di smalti di. Parole discriminatorie e che rafforzano lo stereotipo di genere, uno scivolone che ha suscitato a stretto giro la reazione del cantante: “Mi dispiace per il. È incredibile come un sempliceriesca a stanare gente come questa, che poi non capisco cosa gli mandi in tilt di un ca**o di ...