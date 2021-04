Il paradiso delle signore 6 | VITTORIO e SALVO ci saranno ancora | Le conferme

Leggi su tvsoap

(Di martedì 27 aprile 2021) Nei giorni scorsi sul web si sono diffuse alcune ipotesi su un “rischio conferma” de Ilper quanto riguarda la produzione di nuove stagioni. Probabilmente tali voci si sono fondate sul fatto che non c’è stata finora una comunicazione ufficiale della Rai circa la prosecuzione della fiction daily, ma ciò non vuol dire affatto che la trasmissione stia terminando il suo cammino. Leggi anche: IL5, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 Al momento la sesta stagione del(che sarà anche la quarta in formato daily) è regolarmente in scrittura e in questi giorni iniziano anche ad arrivare le dichiarazioni degli attori che sono certi di esserci anche nel prossimo ciclo. Il...