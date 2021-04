Fallout 76: aggiornamento Pronti e Carichi disponibile, dettagli e dimensioni del download – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 aprile 2021) Fallout 76 si aggiorna con il nuovo update di primavera Pronti e Carichi, che porta con sé diverse novità per l’RPG online di Bethesda.. Fallout 76 si evolve oggi ulteriormente con l’arrivo dell’aggiornamento di primavera “Pronti e Carichi”, disponibile da oggi con un sostanzioso download che porta con sé diverse novità, di cui vediamo trailer e dettagli. Il pacchetto ha dimensioni variabili, andando dai 58 GB di PS4 ai 65 GB di Xbox One, fino a tre diversi formati per PC (11 GB su Steam, 22 sul launcher Bethesda e addirittura 62 GB su Microsoft Store). Tra le varie introduzioni … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo Fallout 76: aggiornamento ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021)76 si aggiorna con il nuovo update di primavera, che porta con sé diverse novità per l’RPG online di Bethesda..76 si evolve oggi ulteriormente con l’arrivo dell’di primavera “”,da oggi con un sostanziosoche porta con sé diverse novità, di cui vediamo trailer e. Il pacchetto havariabili, andando dai 58 GB di PS4 ai 65 GB di Xbox One, fino a tre diversi formati per PC (11 GB su Steam, 22 sul launcher Bethesda e addirittura 62 GB su Microsoft Store). Tra le varie introduzioni … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo76:...

