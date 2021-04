Covid Italia, oggi 10.404 contagi e 373 morti: bollettino e dati 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla variante indiana, si registrano altri 373 morti, che portano il totale a 119.912 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In terapia intensiva sono ricoverati 2.748 pazienti, (-101 da ieri), con 177 nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 302.734 tamponi, il tasso positività scende al 3,4%. CAMPANIA – Sono 1.654 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 27 aprile, mentre si alza l’allerta per la variante indiana. Da ieri si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 10.404 ida coronavirus regione per regione in, 27, secondo ideldella Protezione Civile. Mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla variante indiana, si registrano altri 373, che portano il totale a 119.912 dall’inizio dell’emergenza-19. In terapia intensiva sono ricoverati 2.748 pazienti, (-101 da ieri), con 177 nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 302.734 tamponi, il tasso positività scende al 3,4%. CAMPANIA – Sono 1.654 i nuovidi coronavirus in Campania secondo ideldi, 27, mentre si alza l’allerta per la variante indiana. Da ieri si ...

