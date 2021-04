Coprifuoco, la maggioranza trova un accordo sull’ordine del giorno: “A metà maggio rivalutazione delle restrizioni in base ai dati” (Di martedì 27 aprile 2021) Un ordine del giorno che impegna il governo “nel mese di maggio a valutare, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”. È questa la soluzione attorno alla quale la maggioranza ha trovato un accordo per risolvere, almeno momentaneamente, il nodo Coprifuoco. L’annuncio è arrivato da Matteo Salvini: “Ci sarà un ordine del giorno della maggioranza sulla questione del Coprifuoco, per rivedere le restrizioni già a maggio. Un odg recepito dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Un ordine delche impegna il governo “nel mese dia valutare, sulladell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamentodecisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”. È questa la soluzione attorno alla quale lahato unper risolvere, almeno momentaneamente, il nodo. L’annuncio è arrivato da Matteo Salvini: “Ci sarà un ordine deldellasulla questione del, per rivedere legià a. Un odg recepito dal ...

Advertising

ItaliaViva : Il coprifuoco, che noi chiedevamo di revocare, è frutto di un compromesso della maggioranza eterogenea a sostegno d… - borghi_claudio : Nella TL ci sono a volte posizioni paradossali. C'è qualcuno che scrive 'non dovevate chiedere un'ora in più ma l'a… - FrancescoLollo1 : #Tg2: #Coprifuoco, controllo esclusivo da parte della maggioranza dei Servizi segreti, sospensione delle libertà co… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Per due volte il governo ha dovuto chiedere una sospensione della seduta alla Camera, ma alla fine la trattativa sul #… - infoitinterno : Dl Covid, alla Camera dibattito su Odg di FdI sul coprifuoco. Verso intesa nella maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco maggioranza Coprifuoco, fonti governo: "Valutazioni a metà maggio" Sarebbe stato raggiunto un accordo nella maggioranza sulla riformulazione dell'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia in merito all'abolizione del coprifuoco. La nuova versione dell'atto ...

Covid, sul coprifuoco si va verso un 'tagliando' a metà maggio Sul coprifuoco alle 22, così come su altri aspetti del decreto riaperture, verrà effettuato un '... Nel testo della riformulazione di un ordine del giorno, si legge che la maggioranza 'impegna il governo ...

Dal coprifuoco alla mozione contro Speranza, maggioranza ai ferri corti Il Sole 24 ORE Covid: Salvini, 'intesa su odg, impegna governo a rivedere coprifuoco entro maggio' Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato, e quando lo fai con buon senso e senza voglia di litigare i problemi li risolvi. Dovremmo essere arrivati a un scelta comune sul coprifuoco che fino a ie ...

Covid: intesa maggioranza su odg, ‘a maggio valutare coprifuoco’ ROMA (ANSA) – La maggioranza “impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento ...

Sarebbe stato raggiunto un accordo nellasulla riformulazione dell'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia in merito all'abolizione del. La nuova versione dell'atto ...Sulalle 22, così come su altri aspetti del decreto riaperture, verrà effettuato un '... Nel testo della riformulazione di un ordine del giorno, si legge che la'impegna il governo ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato, e quando lo fai con buon senso e senza voglia di litigare i problemi li risolvi. Dovremmo essere arrivati a un scelta comune sul coprifuoco che fino a ie ...ROMA (ANSA) – La maggioranza “impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento ...